В популярных пабликах Владимира развернулась дискуссия о цветении шишек. Цветут шишки или не...

В популярных пабликах Владимира развернулась дискуссия о цветении шишек.Цветут шишки или не цветут? - развернулась дискуссия во владимирской "подслушке". Жители делятся друг с другом фотографиями елей, которых нарядила сама природа.Ученые считают, что цветением это исключительно майское явление назвать нельзя. Чешуйки красных женских шишек или мегастробилов раскрыты в ожидании пыльцы от светло-желтых мужских - микростробилов. Так, например, в возрасте 20-60 лет начинает размножаться обыкновенная ель. Однако хвойных сортов с цветными шишками немало. А цвет чешуйчатых побегов может варьироваться от розового до фиолетового.