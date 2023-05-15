В учебном центре Министерства обороны в Ковровском районе продолжается подготовка военнослужащих по...

В учебном центре Министерства обороны в Ковровском районе продолжается подготовка военнослужащих по контракту.Сейчас на полигоне проходит обучение добровольцев по специальности механик-водитель БМП-3. Личный состав обучается по 10 часов в день в течение месяца. Затем каждого из контрактников ждёт экзамен по вождению боевых машин и технической подготовке. Занятие комплексное: это практическое выполнение зачетного упражнения, основы движения и прав вождения, погрузка машин на железнодорожную платформу, практическая медицина, инженерная подготовка и другие направления.рядовой Овчинников, военнослужащий по контракту:- Родину надо же защищать-то! Водитель механик БМП-3 и обучаемся медицине как вытаскивать раненых, оказывать первую помощь! Чтобы потом эвакуировать из боевых действий.Также в Ковровском районе готовят и наводчиков -операторов БТР-82. Подготовка также длится месяц. Обучение в Центре уже прошли более трех тысяч человек. Через несколько дней группа механиков-водителей уже будет в зоне специальной военной операции.