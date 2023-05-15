В Вязниковском районе столкнулись два большегруза: Камаз и Ман. Есть пострадавший. Авария произошла на 297 километре трассы М-7 «Волга» утром 14 мая. К месту ДТП приехали полиция, спасатели и

В Вязниковском районе столкнулись два большегруза: Камаз и Ман. Есть пострадавший. Авария произошла на 297 километре трассы М-7 «Волга» утром 14 мая. К месту ДТП приехали полиция, спасатели и скорая помощь. Столкновение, к сожалению, получилось обычным для М-7 под Вязниками – один грузовик догнал другой в районе регулируемого перекрестка. Владимир Кузьмин, сотрудник пресс-службы УМВД области