Запись состоится 17 мая в Центральном парке.

Жителей Владимира приглашают на съемки шоу «Поющие офисы» телеканала «Пятница». Запись состоится 17 мая в Центральном парке.Четыре владимирских коллектива будут бороться за звание самой голосистой организации. Игра состоит из трёх раундов. Участники смогут спеть вместе с одной из приглашенных знаменитостей. Имя гостя пока не раскрывается.Попасть на мероприятие смогут все желающие старше 14 лет. Концерт начнётся в 13 часов. Вход бесплатный.Добавим, что аналогичные передачи сняты уже в Туле, Рязани, Нижнем Новгороде, Костроме, Ярославле и Вологде.