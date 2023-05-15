Владимирская делегация во главе с Александром Авдеевым прибыла в республику Беларусь. Цель визита,...

Владимирская делегация во главе с Александром Авдеевым прибыла в республику Беларусь.Цель визита, сообщают в областном правительстве, укрепление уже налаженных связей и поиск новых контактов.Впереди большая деловая программа. Запланирована встреча с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. А сегодня наша делегация уже встретилась с Петром Фроловым - советником-посланником российского посольства в республике.На повестке - открытие бизнес-представительства Владимирской области в Белоруссии. Потенциал сотрудничества, отмечает глава региона, велик.Делегация также обсудит с белорусскими партнерами сферы промышленных, торговых и инвестиционных связей. Визит продлится до 17 мая.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Сотрудничество, которое развивается между республикой Беларусь, между Российской Федерацией, регионами Российской Федерации - оно в настоящий момент носит абсолютно практическое применение. Потому что в нынешних геополитических условиях, такого санкционного давления вопросы кооперационных связей, поисков элементов импортозамещения, текущего и перспективного сотрудничества выходят на первый план.