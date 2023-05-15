Александр Авдеев, находящийся с визитом в союзное государство, провел серию рабочих встреч.

Владимирская область может открыть бизнес-представительство в Белоруссии. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Александр Авдеев, находящийся с визитом в союзное государство, провел серию рабочих встреч.«Многие наиболее развитые отрасли экономики у нас совпадают. Это производство еды, машиностроение, деревообработка, фармацевтика. У нас есть прочная основа для укрепления кооперационных связей», – уверен губернатор.Временный поверенный в делах Посольства РФ в республике Петр Фролов отметил, что назрела потребность открытия здесь бизнес-представительства, которым уже обзавелись Нижегородская область и Башкортостан. Посольство поддержит 33-ий регион в реализации идеи.Добавим, что торговый оборот с Беларусью за прошлый год вырос на 8,8% и составил 225,2 млн долларов.