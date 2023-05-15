Владимирские атлеты завоевали 16 медалей на первенстве России по спортивной гимнастике.
И вновь...
Владимирские атлеты завоевали 16 медалей на первенстве России по спортивной гимнастике.
И вновь победы наших спортсменов! Первенство России проходило в Пензе с 9 по 13 мая 2023 года.
За медали боролись более 200 спортсменов из 42 регионов страны, включая ДНР и ЛНР, а также из Республики Беларусь.
Возрастные категории – «юниорки 14-15 лет», «юниорки 13 лет», «юниоры 16-17 лет», «юниоры 14-15 лет».
Спортсмены Владимирской области завоевали 16 медалей, из которых 7 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых.
«Свои награды команда посвящает заслуженному мастеру спорта СССР Юрию Николаевичу Королёву, – отметили представители владимирской школы спортивной гимнастики, – медали были завоёваны в том числе и его воспитанниками – братьями Акиньшиными».
Имена победителей и призёров:
Савелий Съедин – пятикратный победитель первенства России;
Тимофей Акиньшин – золото, два серебра, бронза;
Варвара Белова – золото, бронза;
Дмитрий Суходольский – серебро, бронза;
Матвей Акиньшин – бронза;
Севда Шукюрова – серебро;
Леонид Елисеев – бронза.
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области