Руководители торгово-промышленных палат 33-го региона и Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве.

Предприятия Владимирской области смогут участвовать в торгах Белорусской универсальной товарной биржи. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.Руководители торгово-промышленных палат 33-го региона и Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве. Владимирские компании готовы предложить жителям республики свою продукцию, в том числе взамен той, что ушла с рынков. И наоборот, качественные белорусские товары попадут на прилавки владимирских магазинов.Добавим, что в конце апреля Беларусь посетили представители 15 владимирских предприятий, которые провели свыше 50 рабочих встреч и переговоров с 34 белорусскими организациями. Подписано порядка 20 соглашений.