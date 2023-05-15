Продюсер выбрал роскошную локацию, но оценит ли его предложение Алла Пугачева?

Продюсер выбрал роскошную локацию, но оценит ли его предложение Алла Пугачева?Скандальный творческий деятель Стас Барецкий крайне возмущен враждебным настроем активистов музыкального конкурса "Евровидение" по отношению к России. Раздумывая, как бы отомстить русофобам за их демонстративные деяния и композиции, мужчина решил устроить альтернативный конкурс "Русовидение", причем не абы где, а в семейном гнездышке Аллы Пугачевой.Инициатор готов развернуть этим летом в деревне Грязь новаторский песенный конкурс, где выступят отечественные артисты, в том числе непрофессиональные, и исполнители из дружественных стран. Проект по задумке автора займет в стране нишу вместо нашумевшего "Евровидения".Мужчина объяснил, чем его привлекает именно замок Примадонны в качестве локации для музыкального поединка. "Там хорошая, большая территория, можно сделать открытую площадку", — цитирует артиста . При этом продюсер умолчал о реакции певицы на этот счет, хотя Алла Пугачева, справедливости ради, должна иметь право голоса.Напомним, по словам Стаса Барецкого, исполнительница хита "Старинные часы" продала ему свою семейную недвижимость в деревне Грязь. Ранее культурный деятель заявлял о желании организовать в замке крематорий, а Алла Пугачева якобы не поддержала его "похоронную" идею.