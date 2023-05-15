На идеальный отдых владимирцу требуется 160 тысяч рублей.

Среднестатистический житель Владимира может потратить на недельный отпуск 49 тысяч рублей. Об этом рассказали представители сервиса SuperJob.При этом 32% опрошенных владимирцев не смогут позволить себе отдых из-за отсутствия денег. Интересно, что у женщин запросы оказались скромнее, чем у мужчин. К слову, по словам жителей областного центра, на идеальный в их представлении отпуск потребуется 160 тысяч на человека.