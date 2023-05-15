Он украл сварочный аппарат и бензопилу.

Житель Владимира задержан за кражу сварочного аппарата и бензопилы. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.С заявлением в полицию пришёл 37-летний мужчина, который поведал стражам правопорядка о преступлении. Из подвала его дома пропали инструменты стоимостью 30 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что преступник сорвал замок на двери и стащил чужое имущество. По отпечаткам пальцев сотрудники МВД установили обвиняемого - ранее судимого 33-летнего владимирца.На допросе фигурант признался в содеянном. Бензопилу и сварочный аппарат изъяли. В ближайшее время их вернут владельцу.На злоумышленника завели уголовное дело. До суда его отпустили под подписку о невыезде.