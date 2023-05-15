Во Владимире детская поликлиника стала местом преступления. Как сообщает пресс-служба УМВД России...

Во Владимире детская поликлиника стала местом преступления.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, в самом начале мая в Отдел полиции № 1 поступило заявление от 49-летнего местного жителя о краже его мобильного телефона. Гаджет он оценил в 20 000 рублей.Мужчина рассказал, что вместе с супругой и ребенком находился в детской поликлинике. Зайдя в кабинет врача, в спешке он забыл телефон на лавочке.В какой-то момент, осознав, что гаджета нет, он вернулся на месте. Правда, телефона там уже не оказалось.Уже позже, как сообщает региональная пресс-служба УМВД, выяснилось, что это кража.В этой же детской поликлинике находилась другая семья. 30-летняя женщина, заметив оставленный телефон, не сообщила об этом в регистратуру, а просто забрала.Подозреваемую нашли. Женщина в содеянном призналась.В итоге было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Уточняется, что подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Фото: pxfuel.com