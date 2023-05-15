На днях в заведение нагрянула проверка, которая обнаружила массовые нарушения.

Во Владимире из-за роллов с кишечной палочкой закрыли ресторан «Евразия». Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.На днях в заведение нагрянула проверка, которая обнаружила массовые нарушения. В заведении не проводили бракераж заготовок, уборочный инвентарь хранился на кухне, а ножи и разделочные доски не стерилизовались. В еде и на смывах обнаружены бактерии кишечной палочки.Из-за антисанитарии ресторан закрыли на 90 дней. Решение может быть обжаловано в суде.