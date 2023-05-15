Во Владимире пройдут съемки нового шоу «Поющие офисы» телеканала «Пятница». 17 мая в Центральном парке сразятся 4 владимирских коллектива. Они будут бороться за звание самых голосистых

Во Владимире пройдут съемки нового шоу «Поющие офисы» телеканала «Пятница». 17 мая в Центральном парке сразятся 4 владимирских коллектива. Они будут бороться за звание самых голосистых организаций. Такие съемки уже прошли в нескольких городах России. По правилам, игра сбудет состоять из трех раундов, в первом команды сами выберут, какую песню они исполнят. Во втором этапе