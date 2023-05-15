Во Владимире состоялся первый военно-патриотический форум. Его организовала волонтерская...

Во Владимире состоялся первый военно-патриотический форум. Его организовала волонтерская организация "Рокот-центр 33". Участники - инженеры, технологи, представители медицинских организаций со всей страны показали свои современные разработки, которые помогают фронту. Слово Анастасии СахаровойБез сумки прожить можно. А без бронежилета в зоне специальной военной операции- нет, уверен Иван Иванов. Еще недавно он шил женские кожаные сумки и ремни. Теперь - новый профиль.Иван Иванов, г. Владимир:- Как-то само получилось. У меня там друзья и сын.Поэтому учимся быстро. И жить хочется. Хочется, чтобы парни вернулись.Алексей Фоминых из Йошкар-Олы - инженер-электронщик. Разрабатывал оборудование для нефтедобывающей отрасли. Теперь поставляет на фронт металлоискатели для обнаружения мин. И новое изобретение- конденсаторную машинку на 400 подрывов на одном заряде аккумулятора, которая помогает "расчищать" территорию.Алексей Фоминых, производитель миноискателей, г. Йошкар-Ола:- С помощью металлоискателя обнаруживают мину, открывают ее от грунта, устанавливают на нее взрывчатый элемент, оттягивают провода. Подключают машинку и уничтожают мины.А это уникальная мобильная электростанция. Незаменимая на фронте. Может заряжаться и от сети, и от солнца, и от заведенной машины.Сергей, производитель мобильных электростанций, г.Москва:- Наше основное направление - это солнечная энергия. Мы-энергетики, интеграторы. Мы устанавливаем, проектируем.Такие компактные аптечки для 1 и 2-го эшелонов занимают всего 2 моля в обмундировании и имеют всё для спасения жизни. Жгут, атравматические ножницы, чтобы не поранить бойца, обезболивающее , перевязочный пакет, гемостатический бинт и повязка-тампонада, которая впитывает в 4 раза больше жидкости.Антон Борисенко, представитель медицинской компании, г. Москва:- Материалы гемостатические. Это гранулы 15-граммовые. Останавливают кровотечение в течение одной минуты. Они полностью гипаллергенные, не нагреваются.Владимирская область сейчас - лидер по плетению маскировочных сетей. Только за пять месяцев швеи сплели 11 тысяч квадратных метров. Метод плетения нехитрый. Но каждая сеть должна соответствовать стандартам Минобороны. Маскировка - особая наука.Наталья Соловьева, производитель маскировочных сетей, г.Владимир:- Когда мы видим просто машину, укрытую сеткой, это неправильно. У маскировки должен быть излом силуэта, распятновка. То есть вам кажется, что она большая. Нет. Она должна правильно еще маскировать.Чтобы помогать фронту правильно, участники должны быть знакомы друг с другом. Производители военной продукции, волонтеры, организаторы гуманитарных грузов, сами военные.Сергей Шмелёв, участник волонтерского движения "Рокот-Центр":- 8 апреля мы собирались провести мероприятие с Владленом Татарским. За 5 дней до мероприятия случилось то, что случилось.Наша принципиальная позиция была :мероприятия не отменять.В итоге две тысячи квадратных метров форума объединили сотни людей со всей страны.Анастасия Сахарова:- На этой карте - вся география участников. А она здесь обширная. От Южно-Сахалинска до Севастополя. И цветом отмечены направления. Например, желтым - айти-специалисты, розовым - создатели маскировочных сетей и чёрным - логисты.И организаторы первого гуманитарно-производственного форума уверены: такие встречи теперь пройдут по всей стране. Каждый сегодня приближает общую Победу.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.