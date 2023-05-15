Во Владимире осудили бывшего заведующего неврологического отделения ГБУЗ ВО «ГБ №4 г. Владимира»

Во Владимире осудили бывшего заведующего неврологического отделения ГБУЗ ВО «ГБ №4 г. Владимира», сообщили в пресс-службе Фрунзенского районного суда. Он обвинялся в получении взятки и использовании заведомо поддельной печати.Установлено, что врач получил взятку в размере 70000 рублей. За эти деньги обвиняемый подделал печать и документы, дающие право на отсрочку от призыва на военную службу по состоянию здоровья.Подсудимый признал вину. С учётом всех обстоятельств ему назначено наказание в виде условного лишения свободы на 3,5 года и штраф в размере 210 000 рублей. Также фигуранту запретили заниматься руководящей деятельностью на 2,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу.