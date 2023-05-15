С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185586 владимирцев.

Во Владимирской области 15 мая выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё 4 человека подхватили опасный вирус в Ковровском, по 3 - в Гусь-Хрустальном и Муромском районах, по 2 - Юрьев-Польском районе и ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Меленковском, Суздальском и Собинском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185586 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51403 заболевших во Владимире, 21969 - в Ковровском районе и 20160 - в Муроме.