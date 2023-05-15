Она будет курсировать между Ивановом и Нижним.

Во Владимирской области через Ковров запустят ещё одну «Ласточку». Об этом рассказали в пресс-службе ГЖД.С 1 июня между Нижним Новгородом и Иваново начнёт курсировать ещё один скоростной электропоезд. Из столицы Поволжья состав будет отправляться в 19:07, а прибытие в город невест запланировано на 22:17. Из Иванова локомотив будет выезжать в 6:55. Прибытие в Нижний - 10:05. По пути предусмотрена остановка в Коврове.Электричка оборудована вагонами с трёмя классами обслуживания: базовый, эконом и бизнес. Стоимость билета начинается от 1 321 рубля. Для различных категорий граждан предусмотрены скидки.