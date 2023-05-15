Об этом стало известно в ходе визита Александра Авдеева в Минск.

Во Владимирской области могут запустить производство белорусских тракторов. Об этом стало известно в ходе визита Александра Авдеева в Минск.Белорусы выразили заинтересованность в создании в 33-ем регионе сборочного производства тракторов малой мощности и коммунальной техники на базе действующих предприятий. Вопрос находится в стадии проработки.Стороны также подписали ряд документов о сотрудничестве. Ранее сообщалось, что владимирские предприятия