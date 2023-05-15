Для защиты населения регулятор обязал финансовые организации(МФО) использовать несколько способов проверки личности.

Во Владимирской области аферисты стали чаще брать кредиты на чужое имя. Об этом рассказали в реготделении Банка России.По итогам первого квартала организация зафиксировала 71 жалобу на микрофинансовые организации. При этом в два раза участилось количество случаев, когда мошенники брали займы, предоставляя паспортные данные ни о чём не подозревающих владимирцев. Всего выявлено 10 подобных мошенничеств.Для защиты населения регулятор обязал финансовые организации(МФО) использовать несколько способов проверки личности.«Если злоумышленники всё-таки взяли на вас кредит, то нужно сразу идти в полицию и написать заявление в микрозаймы о том, что вы не заключали договор, а денег не получали. Требуйте от организации провести внутреннее расследование. Если кредитор убедится, что деньги брали не вы, то долг спишут», - пояснил заместитель управляющего владимирским отделением БР Александр Хлысталов.Добавим, что пожаловаться на работу банков или МФО можно по номеру: 8 800-300-3000.