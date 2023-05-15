В целом на неделе в регионе будет малооблачно и без дождей.

Во Владимирской области к 18 мая ожидается потепление до +26 градусов Цельсия. Об этом сообщили в Центре погоды «Фобос».В понедельник, 15 мая, столбик термометра поднимется до +20. Во вторник температура +20 сохранится. В среду воздух прогреется до +23, а в четверг: до +26. В пятницу немного похолодает. Метеорологи обещают не более +15 градусов.В целом на неделе в регионе будет малооблачно и без дождей. Скорость порывов ветра не превысит 3-5 метров в секунду.