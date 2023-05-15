Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту организации игорного клуба. УФСБ России...

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту организации игорного клуба.УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с региональным СУ СК города Коврова выявлена противоправная деятельности пяти местных жителей, причастных к организации и проведению азартных игр.По версии следствия, мужчины в декабре 2022 года договорились об организации игорного клуба. Специальное оборудование фигуранты разместили в помещении, которое арендовали, сообщает пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.Глава «организации» (мужчина 1961 года рождения) передавал указания сотрудникам. От них же и получал деньги, контролировал залы, а также эффективность деятельности заведения.В результате из незаконного игорного заведения было изъято 11 персональных компьютеров.На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов в мае 2023 года возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.171.2 УК РФ.Фото: пресс-служба УФСБ России по Владимирской области