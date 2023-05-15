Во Владимирской области возле посёлка Боголюбово водитель сбил лося. Как сообщают очевидцы,...

Во Владимирской области возле посёлка Боголюбово водитель сбил лося.Как сообщают очевидцы, водитель автомобиля сбил животное сегодня (15 мая 2023 года) на автотрассе.Лось, увы, погиб на месте. Водитель автомобиля и пассажиры не пострадали.В связи с ДТП образовалась «пробка». Жители Владимира и области уже начали открытую дискуссию по теме происшествия в популярных интернет-сообществах региона. Виноват водитель или нет? По словам очевидцев, животное неожиданно выбежало на трассу.По закону: водителю может грозить штраф до 80 000 рублей. И это уже не первое подобное происшествие в регионе. В прошлом году, например, суд обязал гражданина возместить Государственной инспекции по охране и использованию животного мира Владимирской области ущерб в размере 200 000 рублей: https://vladtv.ru/incidents/134887/Фото: телеграм-канал «Подслушано в Добром»