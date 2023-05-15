Выпускники школ Владимирской области готовятся к государственной итоговой аттестации Последняя...

Выпускники школ Владимирской области готовятся к государственной итоговой аттестацииПоследняя учебная неделя стартует у учеников первых, девятых и одиннадцатых классов школ области. У остальных до каникул еще две с лишним недели. Старшеклассники готовятся к государственной итоговой аттестации. В ней примут участие более четырнадцати тысяч выпускников девятых классов и почти пять тысяч одиннадцатиклассников.Самые популярные предметы экзаменов на выбор - обществознание и информатика, география и биология. Нехотя выпусники идут сдавать литературу, историю, географию и немецкий язык.В регионе уже организованы пункты проведения выпускных испытаний, сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Помещения оборудованы рамками и металлоискателями, техническими средствами блокировки сотовой связи. Работают медкабинеты, закуплены расходные материалы.Сейчас идет прием заявлений от граждан, которые хотели бы стать общественными наблюдателями на экзаменах.