За минувшие сутки во Владимире произошли сразу две аварии с пешеходами. На проспекте Ленина, в районе часа ночи 14 мая у дома 62 сбили женщину 50 лет. По информации ГИБДД, водитель высадил

За минувшие сутки во Владимире произошли сразу две аварии с пешеходами. На проспекте Ленина, в районе часа ночи 14 мая у дома 62 сбили женщину 50 лет. По информации ГИБДД, водитель высадил пассажира у края дороги, а потом включил задний ход и наехал на пешехода. Женщина получила травмы. Личность нарушителя не установлена. После столкновения водитель