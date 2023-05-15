Мужчина признал свою вину.

Житель Александрова осужден за незаконное хранение 600 граммов пороха. Об этом рассказали в Александровском городском суде.С августа 2022 до середины февраля 2023 года мужчина хранил дома взрывчатое вещество, не имея на это разрешение. Неизвестно каким образом стражи правопорядка получили информацию о наличии у него бездымного пороха, но в результате на фигуранта завели уголовное дело.Мужчина признал свою вину. В качестве смягчающего обстоятельства суд учёл наличие в семье пятерых детей. Итог - шесть лет условно и 20 тысяч штрафа. Приговор может быть обжалован.