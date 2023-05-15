Возбуждено уголовное дело. Насильник признал свою вину. Решается вопрос об аресте фигуранта.
В Гусь-Хрустальном по горячим следам задержали мужчину, изнасиловавшего молодую девушку. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.
По версии следствия, 13 мая около 8-30 утра 29-летний парень, приметив жертву, которая шла на работу, напал на неё.
«С применением насилия он совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера», - пояснили в СКР.
После случившегося, преступник скрылся, но был задержан по горячим следам. Возбуждено уголовное дело. Насильник признал свою вину. Решается вопрос об аресте фигуранта.