Возбуждено уголовное дело. Насильник признал свою вину. Решается вопрос об аресте фигуранта.

В Гусь-Хрустальном по горячим следам задержали мужчину, изнасиловавшего молодую девушку. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.По версии следствия, 13 мая около 8-30 утра 29-летний парень, приметив жертву, которая шла на работу, напал на неё.«С применением насилия он совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера», - пояснили в СКР.После случившегося, преступник скрылся, но был задержан по горячим следам. Возбуждено уголовное дело. Насильник признал свою вину. Решается вопрос об аресте фигуранта.