Жители Владимирской области смогут по упрощенной процедуре признать бойца пропавшим без...

Жители Владимирской области смогут по упрощенной процедуре признать бойца пропавшим без вести.Речь идёт о том, что с 15 мая 2023 года вступает в силу закон, упрощающий процедуру признания участников спецоперации пропавшими без вести. Об этом ранее официально сообщала Государственная Дума.Нововведение поможет владимирским семьям оперативнее оформлять документы, необходимые для получения социальных и страховых выплат, а также (при необходимости) оказания мер социальной поддержки.Известно, что в России действовала длительная процедура признания человека погибшим или пропавшим без вести.Например, «пропавшими» считали лишь тех, о ком нет сведений больше 1 года. А для того, чтобы признать бойца погибшим, ждали по 2 года с момента окончания боевых действий.Новые норы предписывают, что если, например, сведений о нахождении военнослужащего нет 6 месяцев, а сослуживцы (и командир) не могут подтвердить, что он погиб, его уже можно признать безвестно отсутствующим (в судебном порядке, правда).Если военнослужащий или иной участник СВО был признан судом безвестно отсутствующим и с момента решения суда прошло 3 месяца, боец может быть объявлен умершим.Более детально новый закон можно изучить на официальных сайтах правовой поддержки.Фото: pxfuel.com