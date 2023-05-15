Жительница поселка Добрятино Гусь-Хрустального района спасла от гибели двух пенсионеров. Одного из них ей пришлось вынести на руках из горящего дома. В МЧС обсуждают возможность поощрить

Жительница поселка Добрятино Гусь-Хрустального района спасла от гибели двух пенсионеров. Одного из них ей пришлось вынести на руках из горящего дома. В МЧС обсуждают возможность поощрить Светлану Желтову за проявленную смелость. Пожар случился поздно вечером 9 мая. Светлана Желтова вернулась с работы и занялась домашними делами. Внезапно женщина увидела, что из дома напротив начинает вырываться