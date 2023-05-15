Жительница Владимирской области спасла из горящего дома пожилых людей. Напомним, мы уже писали о...

Жительница Владимирской области спасла из горящего дома пожилых людей.Напомним, мы уже писали о серьёзном пожаре, который произошёл 9 мая в Гусь-Хрустальном районе, посёлке Добрятино: https://vladtv.ru/incidents/144389/Когда прибыли подразделения, огонь успел распространиться на дом, баню и хозпостройку. Существовала угроза перехода и на соседние строения. Пожарные ликвидировали горение на площади 120 кв.м.Как сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области, история не ограничилась только этим. Местная жительница Светлана Желтова, живущая по соседству, в тот вечер спасла семью.Женщина вернулась домой с работы и занималась хозяйством, когда увидела пламя в доме напротив. Она сразу же выбежала на улицу, поняла, что горит хозпостройка.Светлана стала стучать в двери дома, звать других соседей на помощь. Параллельно позвонила по номеру «112».Женщина пыталась «достучаться» до людей в доме, но судя по всему — они спали и ничего не слышали. Спустя какое-то время в доме зажёгся свет. И Светлана сообщила соседке, что в их доме пожар.На момент происшествия в доме находились пожилые мужчина и женщина. Оба маломобильные. Пенсионерка смогла выйти самостоятельно, но её супруг остался в доме.Светлана, не испугавшись, ринулась внутрь горящего деревянного дома и на руках вынесла мужчину из огня.В настоящее время в Главном управлении МЧС России рассматривается вопрос о поощрении Светланы Желтовой. Можно смело сказать, что она — герой нашего времени!Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области