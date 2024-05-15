260 лет исполняется Ивану Михайловичу Долгорукову, который оставил заметный след в истории...

260 лет исполняется Ивану Михайловичу Долгорукову, который оставил заметный след в истории владимирской землиУдивительный человек, князь, романтик, поэт и владимирский губернатор. В этом году исполняется 260 лет Ивану Михайловичу Долгорукову, который оставил заметный след в истории нашей владимирской земли. Прогуляемся с Татьяной Лысовой по владимирским улицам, которые хранят историю тех времен."Великий Государь! Ты благ и Правосуден!Я 20 лет служу, невинно обойден!Тронись и дай мне чин! - Сей дар тебе не труден !Две строчки напиши- и буду я блажен!"Вот такое оригинальное прошение - в стихах - в 1802 году получил император Александр I. Ну и как на него не обратить внимание? Автор строк - представитель древнего рода Долгоруковых - князь Иван Михайлович.- Считал, что засиделся в московской соляной конторе, поэтому просил место губернатора. Правда когда получил место во Владимире -расстроился.Да не о Владимире князь мечтал - замечает Татьяна. Но в итоге прогубернаторствовал здесь солидные 10 лет. И остался в памяти владимирцев как самый деятельный губернатор дореволюционной Владимирской губернии. Сразу по приезду большая семья Ивана Михайловича, а у них с Евгенией было 10 детей, из которых выжили 6- получает для проживания Дом губернатора. Здание строилось еще Петром Лазаревым для Приказа общественного призрения.Татьяна Лысова, экскурсовод:- В этом здании Иван Михайлович провел 1 бал. И обратил внимание, сколько красивых барышень и, как они плохо могут двигаться, мало кто умеет танцевать и его как губернатора озаботил вопрос и решил все дипломатично - пригласил учителя танцев для дочерей и велел приглашать подруг.Иван Михайлович был не только государственным служащим, но и поэтом , литератором, драматургом, прекрасным актером. Вместе с супругой они установили во Владимире традицию любительских театров. Без Евгении - выпускницы Смольного института, фрейлины жены императора Павла 1, не проходило ни одно представление во дворце. Интересный факт - Евгению считают и прототипом главной героини пушкинской "Капитанской дочки". Ее отец был убит во время пугачевского бунта.- В архиве Леонида Богданова найдены документы, что 1 публичный профессиональный театр появился при Долгорукове. Некий Иван Петров на год набирал труппу, а Иван Михайлович предоставил дом.В 1805 году во Владимире начала репетиции своя театральная труппа. И постепенно город полюбился Долгоруковым. Владимир утопал в садах, восхищал своими заклязьменскими далями и чистым воздухом. Супруги надеялись, что здесь станет лучше больной туберкулезом Евгении. Жене постоянно нужны были хорошие лекарства. И это во многом стало причиной появления во Владимире ПЕРВОЙ КАЗЁННОЙ аптеки. Под нее Долгоруков отдает один из флигелей .- По его поручению сам приказ выделяет деньги на оборудование этой аптеки. Причем как сообщает императору сам Долгоруков, около 7 тыс было потрачено на обстановку и покупку медикаментов и инструментов. И была выстроена лаборатория, которую мы знаем как кузницу бородиных.Первоначально флигель был одноэтажный каменный. Второй деревянный этаж был достроен специально для проживания аптекаря.- На средства Приказа общественного призрения они обеспечивали дровами, углем, вином и постным маслом, а все доходы приказу общественного призрения.В 1809-м порядок содержания аптеки был пересмотрен. Помещение стали не содержать, а сдавать в аренду с условием - кому бы дом не принадлежал, в нем всегда должна быть городская аптека.Чуда в семье Долгоруковых не произошло. И 12 мая 1804 года Евгения умирает. Убитый горем Долгоруков отдает Дом губернатора под нужды мужской гимназии. Ей же оставляет свою библиотеку с мемориалом в честь умершей жены.А на покупку книг жертвует гонорары от продажи собственных сочинений. Так что, Ивана Михайловича можно считать основателем первой публичной библиотеки во Владимире. И не только...- Благодаря Ивану Михайловичу у нас появился 1 городской бульвар причем для бульвара - он присмотрел валы.- Ивану Михайловичу очень нравились города на возвышенности. Высокий берег речки. И в своих мемуарах он выразил восхищением и расположением Владимира, и Коврова и Александрова. И отметил, лучше этого места для организации бульвара и не придумаешь. Особенно смотровая площадка. Он писал, что столица может позавидовать.- К сожалению, Иван Михайлович не смог до конца воплотить в жизнь. Но было так все подготовлено, что 1815 году появится городской бульвар.На месте срытых крепостных валов появились прогулочные зоны с панорамными видами. В том числе и на Успенский собор, который в те времена тоже не миновали изменения. Точнее - его Колокольни.- В нее попала молния и колокольня разрушилась. Ее восстановление началось по проекту Вершинского.. Если присмотреться и элементы классицизма и модерна.Сегодня уже трудно представить , что первоначально в колокольне не было нижнего помещения. И сквозь ее стройные арки просматривалось пространство собора.- Колокольня выглядела парящей в небе. Увы при строительстве теплого предела- арки были перекрыты...Не сохранилось ни рисунков ни фото, как она выглядела во Времена Долгорукова.Губернатору Долгорукову до всего было дело - рассказывает Татьяна. После своего назначения он практически сразу же объехал все владения.- Губернатор дважды в год должен был объезжать владения, и это было правилом- осматривать до сельхоз работ и после... и многое подмечал.Подмечал все - медленную работу уездных судов, прогулы чиновников в присутственных местах, даже знал всех арестантов в Суздальском Спасо- Евфимиевом монастыре, на территории которого по приказу Екатерины второй была учреждена тюрьма "для безумствующих колодников". Впоследствии губернатор Долгоруков напишет книгу о знаменитом суздальском монастыре. В заслугах Ивана Михайловича - и появление первого провинциального музея в России.- В городе Переславле он обратил внимание на ботик Петра 1. Единственный корабль от потешной Петра 1. Распорядился превратить это место в музей.По инициативе Долгорукова построены в губернии и торговые ряды: каменные в Суздале, деревянные - в Юрьеве- Польском. Ему обязан своим появлением и новый губернаторский дом во Владимире- В 1806 году у Ивана Михайловича начинается пылкий эпистолярный роман. Познакомились в 1803 в Александрове, во время рекрутских наборов.Ему 43, ей - 40. Она писала ему на французском, впечатлив страстную натуру Ивана Михайловича.- Он писал свои друзьям такие письма - бумага горит..!!! и в 1807 Венчались.- Для новой жены он и распорядился построить на месте воеводского дворца, даже предполагают на месте дворца Всеволода Большое Гнездо, новый дом губернатора.Вторая жена губернатора - дочь одного из представителей губернского дворянства - была женщиной доброй и заботливой. Да еще и вдовой с богатым приданым- владела двумя сотнями душ в Шуйском уезде и унаследовала - винокуренный завод от первого мужа . Вот только куда же исчезла пылкость после венчания?- И она призналась, что письма писал француз- воспитатель ее сына. Сначала рассердился..потом рассмеялся. И рассказывал историю друзьям.Новый дом был построен также по проекту Алексея Вершинского. Правда Долгорукова критиковали - почему главный вход с колоннадой и балконом был сделан не на центральную дорогу. Но губернатор все предусмотрел - распорядился разбить перед домом сквер с беседками для любования речными видами.Первая смотровая площадка во Владимире- тоже заслуга Долгорукова. Все началось с курьезной истории - при строительстве Присутственных мест весь вырытый грунт был сброшен практически под губернаторские окна. И эта куча много лет портила территорию .- Во Владимире ее назвали остроумно губернаторской. Вот ее то и усмотрел Долгоруков и спросил - что же ничего не делаете? Ему ответили - денег нет. А какие тут деньги? Давайте с делаем из нее смотровую площадку, с которой можно любоваться нашими далями.В наследство от Ивана Долгорукова владимирцам достались и его мемуары. В них есть и описание первого ВОКЗАЛА.- Причем он был не железнодорожный. Это был павильон для великосветских утех в Вокзальной роще, между Красноармейской улицей и Чайковской.- По имени этой леди Вокс вскоре такие павильоны начали называть ВОКзалы.Увы, Вокзальная роща не сохранилась. Ее роскошные деревья были уничтожены при испытании отравляющих газов в первую мировую. И словом ВОКЗАЛ уже обозначают станционные здания. Зато сегодня, благодаря Ивану Михайловичу Долгорукову, наш владимирский вокзал можно увидеть с высоты птичьего полета.Татьяна Воронцова, Илья Хлудов. "Вести- Владимир"