7 370 доз вакцины от кори и паротита привезли во Владимирскую область.

Во Владимирскую область доставили 7 370 доз вакцины от кори и паротита, предназначенных для вакцинации детей, как сообщили в пресс-службе Минздрава. В последней поставке в апреле было закуплено 2 830 доз этой вакцины. Учитывая две вспышки кори в конце февраля, вакцинация детей от этого заболевания становится особенно актуальной.Кроме того, ранее в регионе поступали партии вакцин против ВПЧ, комбинированной вакцины от дифтерии, коклюша и столбняка. В планах также поступление вакцины против менингококковой инфекции.