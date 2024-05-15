Артем Семёнов, президент федерации автоспорта рассказал о предстоящем турнире во Владимире В это...

Артем Семёнов, президент федерации автоспорта рассказал о предстоящем турнире во ВладимиреВ это воскресенье во Владимире, на мотодроме на проспекте Строителей пройдут соревнования по автомногоборью, принять участие в которых может любой желающий. Турнир проводит городская федерация автоспорта.Сколько гонщиков и дрифтеров входят в неё?В интервью "Вестям" рассказал президент федерации Артем Семёнов.