Артем Семёнов, президент федерации автоспорта рассказал о предстоящем турнире во Владимире
В это...
Артем Семёнов, президент федерации автоспорта рассказал о предстоящем турнире во Владимире
В это воскресенье во Владимире, на мотодроме на проспекте Строителей пройдут соревнования по автомногоборью, принять участие в которых может любой желающий. Турнир проводит городская федерация автоспорта.
Сколько гонщиков и дрифтеров входят в неё?
В интервью "Вестям" рассказал президент федерации Артем Семёнов.