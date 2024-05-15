Бойцы принимают помощь и благодарят жителей Владимирской области за их вклад в Победу Волонтёры...

Бойцы принимают помощь и благодарят жителей Владимирской области за их вклад в ПобедуВолонтёры народного движения ЗаНаших_33_регион сейчас в рейсе в зоне специальной военной операции. Доставляют гуманитарный груз, собранный жителями Владимирской области подшефным частям и госпиталям.- Дорогие наши люди! Всем огромное спасибо за вашу помощь, за вашу поддержку. Мы все очень рады и все вам шлём большой привет, и огромную благодарность. Мы вас очень-очень любим!На передовую волонтёры привезли 40 кубов груза. Это всё самое необходимое для защитников. Лекарства, тёплая одежда, спальники, карематы, блиндажные матрасы, нательное белье, бензиновые генераторы, инструменты, антидроновые установки, прицелы... а также домашняя каша.Бойцы принимают и разгружают помощь, благодарят жителей Владимирской области за их вклад в Победу и записывают фронтовые приветы.- Вместе мы сила. Победа будет за нами! Да будет так.