Более 20 тысяч саженцев сосны посадили во Владимирской области в рамках акции Сад памяти Деревья...

Более 20 тысяч саженцев сосны посадили во Владимирской области в рамках акции "Сад памяти"Деревья в память о подвигах наших предков. Еще более 20 тысяч саженцев сосны посадили в регионе в рамках акции "Сад памяти". В ней Владимирская область участвует с 2020 года. К акции присоединился Судогодский район.Участники акции - представители органов власти, прокуратуры, МВД, студенты муромцевского лесотехнического техникума. Место выбрано символично - в годы Великой Отечественной войны на территории муромцевского колледжа находился военный госпиталь.В будущем каждое дерево станет символом объединения разных поколений.Нацпроект "Экология" инициирован президентом Владимиром Путиным. Согласно указу, все вырубленные леса должны быть восстановлены на 100 процентов.