Более 20 тысяч саженцев сосны посадили во Владимирской области в рамках акции Сад памяти
Деревья...
Более 20 тысяч саженцев сосны посадили во Владимирской области в рамках акции "Сад памяти"
Деревья в память о подвигах наших предков. Еще более 20 тысяч саженцев сосны посадили в регионе в рамках акции "Сад памяти". В ней Владимирская область участвует с 2020 года. К акции присоединился Судогодский район.
Участники акции - представители органов власти, прокуратуры, МВД, студенты муромцевского лесотехнического техникума. Место выбрано символично - в годы Великой Отечественной войны на территории муромцевского колледжа находился военный госпиталь.
В будущем каждое дерево станет символом объединения разных поколений.
Нацпроект "Экология" инициирован президентом Владимиром Путиным. Согласно указу, все вырубленные леса должны быть восстановлены на 100 процентов.