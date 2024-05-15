Об этом сообщается на официальном телеграм-канале Правительства Владимирской области.

Для владимирских бойцов в зону СВО будет направлено 600 тактических индивидуальных аптечек. Об этом сообщается на официальном телеграм-канале Правительства Владимирской области.Такое поручение дал губернатор Александр Авдеев.«Мы всегда с радостью готовы делать для вас все возможное. В частности, сегодня мы передаем тактические аптечки для оказания первой помощи раненным и пострадавшим. Мы надеемся, что отправляемый груз сохранит жизни бойцов», – отметил Ярослав Морковкин, заместитель председателя Владимирского областного суда.Как раз таки коллективы судов общей юрисдикции Владимирской области и внесли основной вклад в формировании гуманитарного груза. Для солдат были приобретено 600 таких аптечек, половина из которых вошла в первую партию.