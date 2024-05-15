Года летят, а стройка стоит. Так говорят дольщики ЖК «Дуброва Парк-2». Они продолжают бороться за свои квартиры. Первый, четвертый и пятый корпуса по-прежнему не достроены. Долгожданные ключи

Года летят, а стройка стоит. Так говорят дольщики ЖК «Дуброва Парк-2». Они продолжают бороться за свои квартиры. Первый, четвертый и пятый корпуса по-прежнему не достроены. Долгожданные ключи обещали еще в 2020 году. Прошло почти 4 года. За это время мы выслушали немало печальных историй. Люди в отчаянии. У многих ипотеки. И вот очередное собрание. Вера