Сносить нельзя, пока оставить. Владимирский областной суд отменил решение Фрунзенского районного суда о сносе гаражей ГСК «Юбилейный». Ранее было принято решение о ликвидации хозпостроек.

Сносить нельзя, пока оставить. Владимирский областной суд отменил решение Фрунзенского районного суда о сносе гаражей ГСК «Юбилейный». Ранее было принято решение о ликвидации хозпостроек. Часть из них уничтожили при строительстве Рпенского проезда. Из 310 гаражей осталось около двухсот. Люди встали на защиту своего имущества. В итоге после долгих разбирательств решение Фрунзенского районного суда было отменено.