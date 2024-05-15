Гендиректор предприятия в Судогодском районе причастен к контрабанде древесины УФСБ России по...

Гендиректор предприятия в Судогодском районе причастен к контрабанде древесиныУФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с Владимирской Таможней выявили и задокументировали противоправную деятельность гендиректора коммерческой фирмы, причастного к контрабанде древесины в крупном размере.Фигурант 1972 года рождения работал на предприятии в Судогодском районе. На основании фиктивных документов он незаконно переместил через таможенную границу древесину на общую стоимость около 400 тысяч рублей. Стратегически важный ресурс был переправлен в Грузию.«В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК России», - рассказали в службе безопасности.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений