Озимые культуры от майских заморозков практически не пострадали, рассказали в правительстве области. Правда, повреждения посевов все-таки были зафиксированы в нескольких районах.

Озимые культуры от майских заморозков практически не пострадали, рассказали в правительстве области. Правда, повреждения посевов все-таки были зафиксированы в нескольких районах. Минусовые температуры в начале мая стали серьезным испытанием для растений. Специалисты Россельхозцентра вместе с агрономами проверили посевы и выяснили, как на них повлияли заморозки. Олег Пугаев, региональный министр сельского хозяйства В отличие от более