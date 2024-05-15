В Коврове будут судить местного жителя, который приревновал бывшую сожительницу к другу и избил его. Как рассказали в прокуратуре, в ноябре 2023 года обвиняемый переписывался с бывшей

В Коврове будут судить местного жителя, который приревновал бывшую сожительницу к другу и избил его. Как рассказали в прокуратуре, в ноябре 2023 года обвиняемый переписывался с бывшей сожительницей и решил, что она изменяет ему с его другом. Чтобы убедиться в этом, мужчина приехал к дому женщины, квартира которой находится на 1 этаже. Как оказалось, подозреваемый