Лейка и Рэй ищут преданных хозяев во Владимирской области А мы хотим пристроить двух замечательных...

Лейка и Рэй ищут преданных хозяев во Владимирской областиА мы хотим пристроить двух замечательных собак, которые оказались брошены и не нужны. Это -Лейка.Телефон волонтера: +7-904-651-0860Ее привязали к воротам приюта. И сейчас она живет в окружении таких же оставленных хвостов. Компанейская, веселая, дружелюбная, любит гулять и будет кому-то другом. Перед отправкой в новый дом ее стерилизуют. Контакт - на экранеЕще один ласковый малыш - Рэй. Ребенок, который тоже вынужден взрослеть в приюте. Ранимый, добрый и очень ласковый. Ладит с другими животными, привит.Телефон волонтера: +7-968-862-55-98