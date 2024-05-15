Мужчина, убивший знакомого топором в Муроме, отправится в колонию на 9 лет В конце августа 2022...

Мужчина, убивший знакомого топором в Муроме, отправится в колонию на 9 летВ конце августа 2022 года фигурант находился в своей квартире и распивал спиртные напитки вместе с приятелем. В ходе возникшего конфликта он взял два ножа и топор, которыми поочередно, с травмирующей силой, нанес приятелю не менее 30 ударов в голову, шею и туловище.Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.Трое суток труп находился в вышеуказанной квартире. Затем обвиняемый сам пришел в полицию, вместе с адвокатом.Вину в совершённом преступлении мужчина не признал, утверждая, что только оборонялся. Однако его версия опровергнута представленными прокурором суду доказательствами.«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Кроме того, удовлетворены гражданские иски матери, дочери и сестры погибшего о возмещении морального вреда в размере рублей 2,5 миллионов рублей.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений