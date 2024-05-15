Уже в эту субботу на месте Сунгирской стоянки заложат камень будущего Археологического ландшафтного парка. Перед этим там проведут генеральную уборку, в которой примут участие сотрудники

Уже в эту субботу на месте Сунгирской стоянки заложат камень будущего Археологического ландшафтного парка. Перед этим там проведут генеральную уборку, в которой примут участие сотрудники крупных федеральных компаний. Напомним, месяц назад на месте Сунгирской стоянки уже проводился субботник. 18 мая в 10:30 волонтерам предстоит окончательно подготовить территорию к летнему сезону. Из пресс-релиза ВСМЗ Цель масштабной