28-й владимирский маршрут снова ищет нового владельца. Соответствующий контракт администрация города Владимира выставила 14 мая на официальном сайте Госзакупок. Маршрут ранее находился в

28-й владимирский маршрут снова ищет нового владельца. Соответствующий контракт администрация города Владимира выставила 14 мая на официальном сайте Госзакупок. Маршрут ранее находился в ведении частного перевозчика «ОКТО». Однако в марте компания покинула рынок, и мэрия заключила временный контракт на обслуживание с частником ООО «Виктория». Теперь пришло время найти 28-му маршруту постоянного владельца. Судя по информации,