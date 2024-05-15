Об этом сообщают представители городской администрации у себя в телеграм-канале.

От владимирцев отправлен гуманитарный груз пострадавшим от паводков оренбуржцам. Об этом сообщают представители городской администрации у себя в телеграм-канале.«Помощь Владимира станет небольшим вкладом в ликвидацию последствий паводков и оказание поддержки пострадавшим», – пишут в мэрии.Так, силами волонтёров и неравнодушных горожан для жителей Оренбургской области были собраны вещи первой необходимости, еда и медикаменты. Гуманитарная помощь уже прибыла в регион, где её распределили среди жителей.