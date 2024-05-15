Перед судом предстанет мошенник, обманувший владимирца В марте 2022 года мужчина разместил на...

Перед судом предстанет мошенник, обманувший владимирцаВ марте 2022 года мужчина разместил на сайте «Avito.ru» объявление о продаже бывших в употреблении запчастей на автомобиль марки «Опель Мокка», которых на самом деле в наличии у него не было.Предложением заинтересовался потерпевший, который позвонил по указанному номеру. Злоумышленник уточнил, какие именно нужны детали, и, выяснив, что покупатель хочет приобрести заднюю дверь и задний бампер, нашел в интернете их стоимость, отправил покупателю их фотографии, которые также взял в интернете.Поверив фигуранту, потерпевший перевел ему деньги.Отметим, что житель Татарстана неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество судами Казани, Уфы, Нижнего Новгорода и Курска.Как итог, - заместителем прокурора города Владимира утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины.«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений