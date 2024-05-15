Более 59 тысяч груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) перевезли во всех видах сообщения в границах Горьковской железной дороги за январь-апрель 2024 года.

Более 59 тысяч груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) перевезли во всех видах сообщения в границах Горьковской железной дороги за январь-апрель 2024 года. Это на 12,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года.Во внутреннем сообщении отправлено 31,4 тысяч ДФЭ (+18,3%).Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения за 4 месяца 2024 года составило свыше 34,7 тысяч ДФЭ (+8,9% к уровню прошлого года), в том числе:лесные грузы – 11 тыс. ДФЭ (+18,7% к показателю января-апреля 2023 года);химикаты и сода – 10,8 тыс. (осталась практически на том же уровне);бумага – 6,5 тыс. (-11,1%);черные металлы – 1,4 тыс. (перевозка в прошлом году практически не осуществлялась);нефти и нефтепродуктов – 1,3 тыс. (+28,4%).Всего в контейнерах перевезено почти 721 тыс. тонн груза (+9,9% к уровню прошлого года).***Горьковская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» проходит по территории 15 субъектов Российской Федерации, среди которых 8 областей (Московская, Владимирская, Нижегородская, Кировская, Свердловская, Вологодская, Рязанская, Ульяновская), 6 республик (Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан) и Пермский край.ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м)