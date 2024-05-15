Председатель ЗакСобрания Владимирской области Ольга Хохлова приняла участие в пленарном заседании...

Председатель ЗакСобрания Владимирской области Ольга Хохлова приняла участие в пленарном заседании Совета ФедерацииПоддержку российских фермеров обсудили в Совете Федерации. Встречей с Валентиной Матвиенко - председателем верхней палаты российского парламента завершился Первый федеральный форум "Труженики села". Участие в пленарном заседании приняла председатель Законодательного Собрания области Ольга Хохлова.По словам Валентины Матвиенко, этот форум - пример инициативы снизу, "от земли". Он вырос из традиционных ежегодных встреч с тружениками социальной сферы села, которые проводились в Совете Федерации в течение семи лет.Валентина Матвиенко отметила особую важность такого формата. Все предложения, которые звучат, находят отражение в поручениях Президента, в том числе- в Послании Федеральному Собранию. Голос регионов слышен.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Это, конечно, кадры на селе. Это развитие сельских территорий, капитальный ремонт образовательных учреждений, культура. Много было благодарностей в адрес Совета Федерации, за то, что поддержали закон о "Земском работнике культуры", который вступит в силу с 2025-ого года.На пленарном заседании в Совфеде звучали и предложения от жителей села, отметила Ольга Хохлова. В частности, они просят наладить работу почты и регулярно устраивать фермерские ярмарки. Также село просит "большое кино". Делегаты форума уверены: в населенных пунктах численностью больше пяти тысяч человек обязательно должны быть кинозалы.Говорили и о главной ценности деревни - людях.К примеру, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко лично следит за судьбой молодых медиков из Гусь-Хрустального района - Алексея и Анастасии Попковых.Молодая семейная пара приехала в мещерскую глубинку по программе "Земский фельдшер".