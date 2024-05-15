Об этом рассказали сами представители регионального надзорного ведомства.

Прокуратура не довольна состоянием камер ШИЗО во владимирском централе. Об этом рассказали сами представители регионального надзорного ведомства.После проведённой проверки прокурор подал во Фрунзенский районный суд соответствующий иск. Заявление было одобрено.Теперь ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области обязан привести помещения штрафного изолятора в нормативный вид, который прописан санитарно-эпидемиологическим законодательством.Пока что решение суда не вступило в законную силу.